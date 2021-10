Petit-déjeuner / visite d’entreprise La Tomate des Frères Besnard, 9 décembre 2021, Ouarville.

Petit-déjeuner / visite d’entreprise

La Tomate des Frères Besnard, le jeudi 9 décembre à 08:30

### Philippe Vigier, les membres du Bureau et l’équipe d’animation du Campus les Champs du Possible – Village by CA ont le plaisir de vous inviter à un petit-déjeuner / visite d’entreprise de la SAS La Tomate des Frères Besnard. Alexandre et Florent BESNARD vous feront visiter leurs serres, situées sur la commune de OUARVILLE. **La Tomate des Frères Besnard, en quelques mots** _Alexandre et Florent Besnard se lancent dans une production de tomates combinant respect de l’environnement, qualité gustative et vente locale. Pour cela, ils ont fait construire une serre, près de l’unité de valorisation énergétique de Ouarville, qui leur fournira la chaleur nécessaire._ _Dès l’an prochain, il devrait y pousser des tomates cerises en grappes. Les Frères Besnard ambitionnent de les commercialiser dans un rayon de 100 kilomètres. Un périmètre volontairement restreint pour rester en cohérence avec la ligne directrice de ce projet qui se veut respectueux de l’environnement._ _Autre parti pris fort de ce projet : l’absence d’utilisation de pesticides._ _« La serre n’est pas trop couverte sur le toit. Et on va passer de l’air par des gaines de ventilation, installées au niveau de chaque rangée de tomates. Cet air sera filtré pour que les insectes pathogènes ne puissent pas rentrer. En complément, on fera de la lutte biologique intégrée. On aura des ruches de bourdons dans la serre, ainsi que des élevages de coccinelles, d’insectes… »_ _Rendez-vous le 9 décembre pour découvrir ce beau projet local, créé et pensé par des jeunes du territoire, engagés pour l’agriculture de demain !_

Entrée libre, sur inscription

La Tomate des Frères Besnard Bois de la folie, 28150 Ouarville Ouarville Eure-et-Loir



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T08:30:00 2021-12-09T11:00:00