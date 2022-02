Petit-déjeuner – Spectacle Vivre Libre 44 Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mère-mer c’est quoi? Un projet pour et avec les femmes et les mères Guidé par deux comédiennes professionnelles 9 demi-journées d’ateliers gratuits Entre mai et juillet 2022 à Nantes Théâtre, danse et arts plastiques Des ateliers enfants en parallèle pour avoir un temps à soi La création d’un spectacle sur l’incroyable aventure de la maternité. Auucune expérience artistique requise. Venez nous rencontrer lors des différents petits-déjeuner ou goûter suivi d’un extrait de spectacle, au Breil.

Entrée libre. Sans inscription.

Venez partager un petit-déjeuner avec la Cie Eclat des os autour d’un extrait du spectacle Les Mères-Veillent. L’occasion d’échanger sur nos vécus de mères, de femmes, de créatures nées de ces mères. Vivre Libre 44 5 Rue Jules Noël, 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

