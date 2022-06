Petit- déjeuner ponton Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saintes-Maries-de-la-Mer

Petit- déjeuner ponton Saintes-Maries-de-la-Mer, 9 juillet 2022, Saintes-Maries-de-la-Mer. Petit- déjeuner ponton

Sur le parvis de la capitainerie Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer Provence Tourisme / Office de Tourisme des Saintes Maries de la MerProvence Tourisme / Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

2022-07-09 – 2022-07-09 Saintes-Maries-de-la-Mer

Bouches-du-Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer Venez découvrir la campagne Écogeste et tester vos connaissances sur la mer Méditerranée lors d’un moment d’échange convivial Le Parc Naturel Régional de Camargue et Wings of the Ocean viennent à votre rencontre pour un Petit Déjeuner Ponton portgardian@saintesmaries.com +33 4 90 97 85 87 http://www.portgardian.camargue.fr/ Venez découvrir la campagne Écogeste et tester vos connaissances sur la mer Méditerranée lors d’un moment d’échange convivial Saintes-Maries-de-la-Mer

dernière mise à jour : 2022-06-28 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer Provence Tourisme / Office de Tourisme des Saintes Maries de la MerProvence Tourisme / Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer Autres Lieu Saintes-Maries-de-la-Mer Adresse Sur le parvis de la capitainerie Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer Provence Tourisme / Office de Tourisme des Saintes Maries de la MerProvence Tourisme / Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer Ville Saintes-Maries-de-la-Mer lieuville Saintes-Maries-de-la-Mer Departement Bouches-du-Rhône

Petit- déjeuner ponton Saintes-Maries-de-la-Mer 2022-07-09 was last modified: by Petit- déjeuner ponton Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer 9 juillet 2022

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône