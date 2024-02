Petit déjeuner musical spécial Claude Lemesle Bibliothèque Valeyre Paris, samedi 25 mai 2024.

Le samedi 25 mai 2024

de 11h00 à 12h00

.Public adultes. gratuit

Dans le cadre du Printemps de la chanson à la bibliothèque Valeyre, et autour de quelques douceurs, venez (re)découvrir des chansons sur une thématique précise, chaque fois différente. Le 25 mai, ce sera un spécial Claude Lemesle !

Un auteur de légende ! Un parcours-découverte au fil d’une myriade de plus de 3000 chansons issues du même stylo, écrites pour les plus grands… Entre café, jus de fruits et viennoiseries, venez savourer Lemesle de vos oreilles !

Le Printemps de la chanson à la bibliothèque Valeyre, c’est aussi :

– Regards de scènes : exposition photo de Norbert Gabriel du 2 mai au 1er juin

– un concert de Laura Flane le 4 mai

– un atelier d’écriture de chansons animé par Claude Lemesle les 15 et 28 mai

– Aznavour, à nos amours : du 21 au 25 mai, une sélection thématique à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance du chanteur

– La Fille polaire : concert-spectacle de Camille Feist le 25 mai

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009

Contact : +33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr

