Petit déjeuner musical – Réforme de l’écoute musicale, premières mesures Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, samedi 15 juin 2024.

Le samedi 15 juin 2024

de 11h00 à 13h00

.Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Entrée libre

C’est, sous ce titre austère, un petit déjeuner musical parfaitement ludique qui vous est proposé à la médiathèque à la veille des vacances d’été : vous écoutez les toutes premières mesures de chansons ou musiques connues ou moins connues, et il vous appartient de deviner le reste, titre, interprète et/ou compositeur. Une écoute complète ensuite confirmera votre perspicacité.

Vous vous accorderez un point pour avoir deviné le nom de l’interprète et un autre pour le titre, et si vous parvenez à totaliser un nombre de points supérieur ou égal à zéro, alors vous serez récompensé(e) d’une petite viennoiserie et d’une boisson chaude !

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013

Contact : +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/

