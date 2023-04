Petit déjeuner musical : quand les chansons parlent… de chanteurs Bibliothèque Valeyre Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Petit déjeuner musical : quand les chansons parlent… de chanteurs Bibliothèque Valeyre, 20 mai 2023, Paris. Le samedi 20 mai 2023

de 11h00 à 12h00

.Tout public. gratuit

Venez écoutez la sélection malicieuse des discothécaires, autour de viennoiseries et d’un petit café ! Dans le cadre du Printemps de la chanson organisé par la bibliothèque Valeyre du 2 mai au 7 juin, vous pourrez assister à un petit déjeuner musical spécial chanteurs et également écouter Fabien Martin en concert impromptu le 13 mai vers 11h et Lora Gabriel en concert le 13 mai à 16h, découvrir les photos de chanteurs de David Desreumaux du 2 au 17 mai, les dessins originaux « Les chansons à se pendre » de Didier Tronchet du 19 mai au 7 juin, et participer le 20 mai à 16h au quiz musical et ludique proposé par Didier Tronchet, auteur de Petit éloge de la chanson française. Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris Contact : 01 42 85 27 56 bibliotheque.valeyre@paris.fr

