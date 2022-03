Petit déjeuner musical : quand la chanson parle de la chanson Bibliothèque Valeyre Paris Catégories d’évènement: île de France

Petit déjeuner musical : quand la chanson parle de la chanson Bibliothèque Valeyre, 14 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 14 mai 2022

de 11h00 à 12h00

gratuit

Dans le cadre du Printemps de la chanson proposé par la bibliothèque Valeyre du 10 au 28 mai, venez découvrir ces chansons qui parlent de chanson ! La bibliothèque Valeyre propose cette écoute dans le cadre de son Printemps de la chanson du 10 au 28 mai 2022. Vous pourrez également le 14 mai assister au concert de LIZZIE , et le 21 mai assister à la table ronde La chanson à l’heure des femmes et écouter Patrice Mercier lors de notre rendez-vous Delivreznoo. Durant toute cette période, une exposition retracera l’histoire de la chanson française au 20e siècle. En partenariat avec la Manufacture chanson. En amont du Printemps de la chanson, votez pour votre chanson française préférée ! Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart Paris 75009 Contact : 01 42 85 27 56 bibliotheque.valeyre@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-valeyre-1711 Musique

2022-05-14T11:00:00+01:00_2022-05-14T12:00:00+01:00

