Petit déjeuner musical : « Mais que fait la police ? » Bibliothèque Valeyre Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Petit déjeuner musical : « Mais que fait la police ? » Bibliothèque Valeyre Paris, 3 février 2024 11:00, Paris. Le samedi 03 février 2024

de 11h00 à 12h00

.Public adultes. gratuit

Autour de quelques douceurs, venez (re)découvrir des chansons sur une thématique précise, chaque fois différente. « Mais que fait la police ? » N’ayez crainte, pas de garde à vue, mais vos oreilles au garde à vous ! Vous avez demandé la police, ne quittez pas… Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris Contact : +33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr

Libre de droits Détails Heure : 11:00 Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75009 Lieu Bibliothèque Valeyre Adresse 24 rue Marguerite de Rochechouart Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Valeyre Paris latitude longitude 48.877975,2.34501

