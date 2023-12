Petit déjeuner musical – L’âge d’or de la salsa Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 10 février 2024

de 11h00 à 13h00

Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit
Entrée libre

Bien plus qu'une simple musique de danse, la salsa représente un véritable mouvement culturel, qui se développe de manière privilégiée dans le New York des années 70. Nourrie de rythmes essentiellement cubains, elle se distingue néanmoins par un son agressif et urbain, qui évoque l'âpreté de la vie dans les quartiers marginalisés des grandes villes. Ce petit-déjeuner musical sera l'occasion d'en découvrir les origines, les caractéristiques, les acteurs, et de profiter de morceaux d'anthologie illustrant son âge d'or.

Médiathèque Jean-Pierre Melville
79 rue Nationale
75013 Paris

Lieu Médiathèque Jean-Pierre Melville
Adresse 79 rue Nationale
Ville Paris

