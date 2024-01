Petit déjeuner musical – La rumba congolaise Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 11h00 à 13h00

.Tout public. A partir de 10 ans. gratuit

Entrée libre

La rumba congolaise a non seulement été la bande-son de l’euphorie de l’indépendance des deux Congo, mais elle a également accompagné les années d’indépendance de bon nombre d’autres pays africains. Inspirée par les musiques cubaines, elle se caractérise par la prépondérance de la guitare électrique, du saxophone et des percussions. Longtemps articulée autour de la rivalité et l’émulation entre deux grands orchestres qui font figure d’écoles, l’African Jazz et l’OK Jazz, la rumba produit de véritables vedettes et entretient des liens étroits avec le pouvoir.

Ce petit-déjeuner musical sera l’occasion de découvrir les origines et les caractéristiques de la rumba congolaise, et de connaître son évolution à travers différentes générations de musiciens, du milieu du 20e siècle à nos jours. Quelques viennoiseries et boissons chaudes, de provenance moins lointaine, agrémenteront ce moment musical.

Entrée libre

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

Contact : +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/