Le samedi 14 octobre 2023

de 11h00 à 13h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit Entrée libre Avec la médiathèque Jean Pierre Melville marchez à l’onde !

Pendant une heure, Radio Olympiades vous propose l’écoute d’une sélection de chansons et de musiques dont le thème est la radio… Invitation à un voyage musical ondulé, à travers tous les continents et toutes les époques. Au programme : quizz sur les indicatifs radiophoniques et anecdotes sur l’histoire de la radiodiffusion. avec la participation d’Éric Ansaldi, producteur de Radio Olympiades Entrée libre Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris Contact : +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/

