Le samedi 15 avril 2023

de 11h00 à 12h30

. gratuit Entrée libre A travers le parcours musical et politique du chanteur, saxophoniste et chef d’orchestre Fela Kuti, ce Petit déjeuner musical sera l’occasion d’évoquer les origines de l’afrobeat, l’évolution et les caractéristiques du « style Fela », et son héritage universel. Faisant écho à l’exposition organisée par la Philharmonie de Paris, cette matinée permettra également de mettre en valeur la dimension politique de ce personnage unique et insoumis, panafricaniste convaincu et symbole de résistance à l’autoritarisme et la corruption. Entrée libre Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/

