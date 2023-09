Petit déjeuner musical : Eh bien, dansez maintenant.. ! Bibliothèque Valeyre Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Petit déjeuner musical : Eh bien, dansez maintenant.. ! Bibliothèque Valeyre Paris, 18 novembre 2023, Paris. Le samedi 18 novembre 2023

de 11h00 à 12h00

.Public adultes. gratuit

Vous imaginez vous seulement à quel point la chanson peut mener la danse ?

Rejoignez-nous autour d’un petit café, d’un jus de fruit et de quelques viennoiseries, et entrez dans la danse ! Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris Contact : +33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr

