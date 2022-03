Petit déjeuner musical : coups de coeur des bibliothécaires Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Petit déjeuner musical : coups de coeur des bibliothécaires Médiathèque Jean-Pierre Melville, 18 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 juin 2022

de 11h00 à 13h00

gratuit

Pour clôturer sa saison 2021-2022, la discothèque Jean-Pierre Melville vous convie au dernier Petit Déjeuner Musical de l’année, le samedi 18 juin à 11h. Lors de ce dernier raout avant la rentrée, quelques membres parmi les plus éminents de la discothèque, vous présenteront les coups de cœurs qui les ont émus ces derniers mois… Alors pas d’hésitation, répondez nombreux à l’appel de la discothèque le 18 juin prochain… Entrée libre Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale Paris 75013

14 : Olympiades (Paris) (59m) 83 : Olympiades (Paris) (59m)

Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ Conférence;Musique

Date complète :

2022-06-18T11:00:00+01:00_2022-06-18T13:00:00+01:00

Pixabay

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Jean-Pierre Melville Adresse 79 rue Nationale Ville Paris lieuville Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Departement Paris

Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Petit déjeuner musical : coups de coeur des bibliothécaires Médiathèque Jean-Pierre Melville 2022-06-18 was last modified: by Petit déjeuner musical : coups de coeur des bibliothécaires Médiathèque Jean-Pierre Melville Médiathèque Jean-Pierre Melville 18 juin 2022 Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Paris

Paris Paris