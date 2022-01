Petit déjeuner musical : B.O.F.* peut-être… géniales sûrement ! (saison 2) Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Petit déjeuner musical : B.O.F.* peut-être… géniales sûrement ! (saison 2) Médiathèque Jean-Pierre Melville, 9 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 09 avril 2022

de 11h00 à 12h30

gratuit

La discothèque vous invite à son prochain petit déjeuner musical de la saison consacré aux musiques de film originales et intitulé « B.O.F* peut-être… géniales sûrement ! (saison 2) ». Venez préparer le festival de Cannes avec nous, en espérant qu’aucun de ces deux événements mondiaux ne soit remis en cause par la pandémie. Rendez-vous donc le samedi 9 avril à 11H au 2ème étage de la médiathèque… * B.O.F. : Bandes Originales de Film L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CETTE MANIFESTATION EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 15 FÉVRIER. Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale Paris 75013 Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville Concert;Peinture

Date complète :

2022-04-09T11:00:00+01:00_2022-04-09T12:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Jean-Pierre Melville Adresse 79 rue Nationale Ville Paris lieuville Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Departement Paris

Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/