La Sure en Chartreuse Isère La Sure en Chartreuse Dans le cadre du Festival Livres à vous, venez à la rencontre de Dalie Farah, autrice de Le Doigt, paru aux Editions Grasset en 2021, lors d’un petit déjeuner littéraire. Bibliothèque 40 route du village La Sure en Chartreuse

