Petit Déjeuner Lecture “Les sentiments et les émotions” L’Espace d’Art Contemporain Gruissan Catégories d’évènement: Aude

Gruissan

Petit Déjeuner Lecture “Les sentiments et les émotions” L’Espace d’Art Contemporain, 19 mars 2022, Gruissan. Petit Déjeuner Lecture “Les sentiments et les émotions”

L’Espace d’Art Contemporain, le samedi 19 mars à 10:30

Venez-vous régalez des lectures Animées « les sentiments et les émotions » présentées et orchestrées par Esther et Anne Marie Dès 4 ans.

Gratuit. pass vaccinal et masque obligatoires. Inscription en ligne.

proposé par Esther et Anne-Marie L’Espace d’Art Contemporain 20 avenue de la Douane Gruissan Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T10:30:00 2022-03-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Gruissan Autres Lieu L'Espace d'Art Contemporain Adresse 20 avenue de la Douane Ville Gruissan lieuville L'Espace d'Art Contemporain Gruissan Departement Aude

L'Espace d'Art Contemporain Gruissan Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gruissan/

Petit Déjeuner Lecture “Les sentiments et les émotions” L’Espace d’Art Contemporain 2022-03-19 was last modified: by Petit Déjeuner Lecture “Les sentiments et les émotions” L’Espace d’Art Contemporain L'Espace d'Art Contemporain 19 mars 2022 Gruissan L'Espace d'Art Contemporain Gruissan

Gruissan Aude