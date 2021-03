Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois, Oise Petit-déjeuner lecture à la maison ! Crépy-en-Valois Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois

Oise

Petit-déjeuner lecture à la maison !, 13 mars 2021-13 mars 2021, Crépy-en-Valois. Petit-déjeuner lecture à la maison ! 2021-03-13 – 2021-03-13

Crépy-en-Valois Oise Crépy-en-Valois Rendez-vous le samedi 13 mars à 10h00 pour parler de vos derniers coups de cœur.

Comme lors des deux dernières séances, cette rencontre se déroulera en visioconférence. L’inscription est obligatoire soit par retour de mail à audrey.gratiot@crepyenvalois.fr, par téléphone au 03 44 87 92 53 ou directement à l’accueil de la Médiathèque. Ne tardez pas, les places sont limitées ! audrey.gratiot@crepyenvalois.fr +33 3 44 87 92 53 Rendez-vous le samedi 13 mars à 10h00 pour parler de vos derniers coups de cœur.

