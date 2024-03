PETIT-DÉJEUNER FERMIER Guérande, dimanche 14 juillet 2024.

Le dimanche matin, une fois par mois de Mai à Septembre ; grande tablée pour manger à côté des vaches dans une ambiance très conviviale. Le petit déjeuner est 100% fermier avec le lait de la traite du matin, notre fromage blanc et nos fromages ; le pain et la brioche cuits dans le four à pain de notre ferme ; beurre, confiture, miel, etc, de producteurs locaux.

Sous forme de buffet accessible de 8h30 à 10h30.

Inscription obligatoire, nombre de places limité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-14 08:30:00

fin : 2024-07-14 10:30:00

Cannevé

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire leadamien@fermelaitpresverts.fr

