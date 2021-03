Bordeaux Holom Bordeaux, Gironde Un petit-déjeuner façon naturopathie Holom Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Holom, le samedi 3 avril à 10:00

Que manger au **petit-déjeuner**? Dois-je manger le matin, même si je n’ai pas faim?

Quels **aliments privilégier?** Quelle **boisson chosir**? Le petit-déjeuner questionne beaucoup et il est souvent source « d’erreurs ». Durant cet atelier nous aborderons toutes ces questions et surtout je tenterais de répondre aux vôtres. Vous comprendrez quels sont **nos besoins nutritionnels** le matin et surtout en quoi le **petit-déjeuner** participe à notre **motivation**, **concentration** et **énergie** globale pour la journée. Vous y découvrirez les **aliments à privilégier** pour éviter _fringales_ et _coups de pompes_ en milieu de matinée. On décortiquera le « **petit-déjeuner classique** » et je vous proposerai une multitude de possiblité pour « bien » s’alimenter le matin. Pour en finir avec le **_café/tartines/beurre/confiture/jus d’orange ou le café au lait/croissant_** _(trop sucrés et acidifiants)_ c’est par ici! Vous en finirez surtout avec les maux de ventre, le manque d’énergie et les appétances pour le sucre ;) Vous apprendrez à **composer votre petit-déjeuner équilibré**, celui qui vous correspond le mieux (_ex: protéiné, fruité, gourmand_…). **Découvertes**, **échanges** sont au programme. Un atelier que je souhaite en **petit groupe** (4 personnes max), dans la **bienveillance et la bonne humeur :)** Les participant.e.s de l’atelier recevront après celui-ci un **petit livret** (format PDF) avec quelques **notions de nutritions** spéciales **petit-déjeuner** + quelques **recettes** à mettre en place dans son quotidien. Sur réservations

25e par participant.e.s

06 15 22 23 62

[[evadulile@gmail.com](mailto:evadulile@gmail.com)](mailto:evadulile@gmail.com)

25€

