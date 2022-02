Petit déjeuner européen Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Médiathèque le Passe Muraille, le samedi 21 mai à 10:30

Venez échanger en anglais, en allemand et en roumain autour d’un p’tit déj européen. Les débutants sont les bienvenus ! Réservations conseillées 2 groupes 6/10 ans et adultes

Gratuit, réservation conseillés

Carte blanche au comité de jumelage Loire-Divatte Médiathèque le Passe Muraille 5 rue des Heurthauds, Saint-Julien de Concelles Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique

2022-05-21T10:30:00 2022-05-21T12:30:00

