Petit-déjeuner en pleine nature – Glénac La Gacilly, 22 juillet 2022, La Gacilly.

Petit-déjeuner en pleine nature – Glénac La Gacilly

2022-07-22 – 2022-07-22

La Gacilly Morbihan

Quoi de mieux que de croquer sa tartine au beurre demi-sel dans un cadre enchanteur. Nous vous proposons de vivre cette expérience unique aux Marais de Glénac. Et pour vous ouvrir l’appétit, suivez votre guide dans une visite de ce site naturel, à la rencontre de la faune et de la flore et à la découverte des contes et savoirs populaires de Glénac. De 7H 30à 9H30.

Renseignements et réservations au 02 99 08 21 75.

+33 2 99 08 21 75

La Gacilly

