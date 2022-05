Petit déjeuner en musique Saint-Père Saint-Père Catégories d’évènement: Saint-Père

Yonne

Petit déjeuner en musique Saint-Père, 27 août 2022, Saint-Père. Petit déjeuner en musique Roseraie du Manoir de Val en Sel 1 chemin de la fontaine Saint-Père

2022-08-27 09:00:00 – 2022-08-27 Roseraie du Manoir de Val en Sel 1 chemin de la fontaine

Saint-Père Yonne Saint-Père EUR Nous vous invitons à partager un moment de convivialité autour d’un café-croissant… en musique ! Avec le big-band a cappella Voice Messengers. Nous vous invitons à partager un moment de convivialité autour d’un café-croissant… en musique ! Avec le big-band a cappella Voice Messengers. Roseraie du Manoir de Val en Sel 1 chemin de la fontaine Saint-Père

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Père, Yonne Autres Lieu Saint-Père Adresse Roseraie du Manoir de Val en Sel 1 chemin de la fontaine Ville Saint-Père lieuville Roseraie du Manoir de Val en Sel 1 chemin de la fontaine Saint-Père Departement Yonne

Saint-Père Saint-Père Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pere/

Petit déjeuner en musique Saint-Père 2022-08-27 was last modified: by Petit déjeuner en musique Saint-Père Saint-Père 27 août 2022 Saint-Père Yonne

Saint-Père Yonne