**La 3e séance de la saison 2022 des Petits déjeuners Durkheim**, soutenus par la **MSH Paris-Saclay**, aura lieu vendredi 15 avril 2022 en présentiel à partir de 10h et en distanciel à partir de 10h30 en présence de **Natacha Chetcuti-Osorovitz** (CentraleSupelec) qui présentera l’ouvrage _**Femmes en prison et violences de genre. Résistances à perpétuité.**_ et **Pierre Guibentif** (MSH Paris-Saclay) qui le commentera. Plus d’informations : [[https://msh-paris-saclay.fr/petits-dejeuners-durkheim-15-avril-2022/](https://msh-paris-saclay.fr/petits-dejeuners-durkheim-15-avril-2022/)](https://msh-paris-saclay.fr/petits-dejeuners-durkheim-15-avril-2022/)

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T12:30:00

