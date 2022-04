Petit-déjeuner débat Espace Associatif Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

Petit-déjeuner débat Espace Associatif, 12 mai 2022, Quimper. Petit-déjeuner débat

Espace Associatif, le jeudi 12 mai à 08:30

**Comment développer l’attractivité de son entreprise par le marketing du territoire ?** Une entreprise ancrée sur son territoire rassure ; une entreprise engagée sur son territoire incarne une dynamique RSE avantageuse. Marque de territoire, promotion locale… peuvent devenir des leviers dans votre stratégie de communication. Sachez tirer parti de ce booster de notoriété que constitue le marketing territorial en vous l’appropriant pour faire émerger votre “marque” entrepreneuriale et valoriser vos campagnes de recrutement pour attirer les talents. Intervenante : **Albine VILLEGER-VOISIN**, maitre de conférences en communication et marketing à l’université de Rennes 2 et fondatrice de A.Vé Marketing, cabinet de conseil en communication et marketing territorial. Inscription gratuite mais obligatoire => [www.tech-quimper.bzh](http://www.tech-quimper.bzh)

Inscription gratuite mais obligatoire

Une matinale d’échanges autour de la thématique du marketing du territoire et la manière dont les entreprises peuvent intégrer cet outil dans leur stratégie de communication. Espace Associatif 1 All. Mgr Jean-René Calloc’h, 29000 Quimper Quimper Ti Douar Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T08:30:00 2022-05-12T10:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimper Autres Lieu Espace Associatif Adresse 1 All. Mgr Jean-René Calloc'h, 29000 Quimper Ville Quimper lieuville Espace Associatif Quimper Departement Finistère

Espace Associatif Quimper Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimper/

Petit-déjeuner débat Espace Associatif 2022-05-12 was last modified: by Petit-déjeuner débat Espace Associatif Espace Associatif 12 mai 2022 Espace Associatif Quimper quimper

Quimper Finistère