Petit-déjeuner débat : Cryptomonnaies Hôtel Océania, 30 septembre 2021, Quimper.

Hôtel Océania, le jeudi 30 septembre à 08:30

Depuis son apparition, la monnaie a subi quelques rares révolutions ; pourtant depuis 2008 et l’arrivée des “crypto devises”, une nouvelle page de la monnaie commence à s’écrire. Dans la même mouvance, les banques font face à des défis sans précédents : d’une part les néobanques, d’autre part les services de paiement innovants qui modifient les règles du jeu. De surcroît, la crise sanitaire nous entraîne vers un nouveau paysage financier : la digitalisation s’est fortement accélérée, la fraude identitaire est au plus haut. Les organismes de réglementation nationaux encouragent ces innovations : comprendre ces tendances et outils n’est plus une option, il faut s’adapter pour rester concurrentiel et booster sa croissance. Quelques exemples illustrent ces dynamiques : initiation de paiement, signature électronique et contractualisation en ligne, plateformes numériques, paiements fractionnés, applications smartphones, QR codes, authentification forte, Internet des objets, euro numérique, crypto-actifs, stablecoins, monnaies locales complémentaires (bretonnes !), reconnaissance faciale & biométrie, paiement inter-entreprise en crypto devises, bitcoin… La société APPI basée à Quimper est une entreprise spécialiste de la transformation numérique en matière de paiement. Elle vous propose un éclairage sur ces innovations et tendances : Cédric COIQUAUD, fondateur d’APPI & ingénieur des Mines, a cofondé/participé à la fondation de banques digitales et nouveaux services de paiements (Payreto, Finparx, Banque Directe, Xpollens). Forte d’une expérience acquise au sein de cabinets d’avocats internationaux et de directions juridiques, Sophie GROSJEAN est directrice juridique d’APPI & Docteur en droit boursier international obtenu auprès de la Sorbonne Inscriptions gratuites et limitées à trois personnes par entreprise Accueil à partir de 8h15 autour d’un café/croissant Obligation de présenter un pass sanitaire* et de porter un masque

Banque & entreprise : émergence de nouvelles tendances et nouveaux moyens de paiement

Hôtel Océania 17 Rue du Poher, 29000 Quimper Quimper Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T08:30:00 2021-09-30T10:00:00