La crise sanitaire nous entraîne vers un nouveau paysage financier : la digitalisation s’est fortement accélérée, la fraude identitaire est au plus haut. Les organismes de réglementation nationaux encouragent ces innovations : comprendre ces tendances et outils n’est plus une option, il faut s’adapter pour rester concurrentiel et booster sa croissance. Quelques exemples illustrent ces dynamiques : euro numérique, initiation de paiement, signature électronique et contractualisation en ligne, paiements fractionnés, applications smartphones, QR codes, authentification forte…. La [société APPI](https://www.appi-conseil.com/) est une entreprise spécialiste de la transformation numérique en matière de paiement. Elle vous propose un éclairage sur les dernières innovations et tendances : **Cédric CHOIQAUD**, fondateur d’APPI et ingénieur des Mines, a cofondé/participé à la fondation de banques digitales et nouveaux services de paiement Forte d’une expérience acquise au sein de cabinets d’avocats internationaux et de directions juridiques, **Sophie GROSJEAN** est directrice juridique d’APPI et docteur en droit boursier international obtenu auprès de la Sorbonne >>> Inscription gratuite [en cliquant ICI](https://www.tech-quimper.bzh/Agenda-Petit-d%C3%A9jeuner-d%C3%A9bat—Banque-_-Entreprise-1902-1582-0-0.html)

Matinale autour des nouvelles tendances et des nouveaux moyens de paiement

