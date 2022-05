Petit-déjeuner dans les vignes Katzenthal Katzenthal Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Katzenthal

Petit-déjeuner dans les vignes Katzenthal, 13 juillet 2022, Katzenthal. Petit-déjeuner dans les vignes Katzenthal

2022-07-13 – 2022-07-13

Katzenthal Haut-Rhin Katzenthal EUR Profitez de la lueur du matin pour découvrir le vignoble alsacien, un de ses nombreux châteaux, le secret d’un bon vin et d’une bonne production. Dès votre arrivée au domaine, vous chausserez vos baskets pour partir avec nous en escapade à travers le vignoble. Ce sera l’occasion d’échanger autour de l’art de la culture des vignes et de l’âme du terroir alsacien. Devant un magnifique point de vue qui s’offrira à vous, un grand buffet “petit déjeuner”vous permettra de reprendre des forces et de profiter d’un moment pour vous ressourcer. De retour au domaine, vous visiterez nos chais. Entre foudres, cuves inox, et barriques, vous aurez un aperçu du métier de vigneron et de la magie qui mène du raisin au vin. Enfin, pour mieux connaître les 7 cépages alsaciens, excercez vos papilles, et déterminez vos propres goûts, nous vous inviterons à une dégustation de nos vins. Balade dans les vignes, petit-déjeuner convivial visite de cave avec dégustation de vin. +33 3 89 27 05 08 Profitez de la lueur du matin pour découvrir le vignoble alsacien, un de ses nombreux châteaux, le secret d’un bon vin et d’une bonne production. Dès votre arrivée au domaine, vous chausserez vos baskets pour partir avec nous en escapade à travers le vignoble. Ce sera l’occasion d’échanger autour de l’art de la culture des vignes et de l’âme du terroir alsacien. Devant un magnifique point de vue qui s’offrira à vous, un grand buffet “petit déjeuner”vous permettra de reprendre des forces et de profiter d’un moment pour vous ressourcer. De retour au domaine, vous visiterez nos chais. Entre foudres, cuves inox, et barriques, vous aurez un aperçu du métier de vigneron et de la magie qui mène du raisin au vin. Enfin, pour mieux connaître les 7 cépages alsaciens, excercez vos papilles, et déterminez vos propres goûts, nous vous inviterons à une dégustation de nos vins. Katzenthal

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Katzenthal Autres Lieu Katzenthal Adresse Ville Katzenthal lieuville Katzenthal Departement Haut-Rhin

Katzenthal Katzenthal Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/katzenthal/

Petit-déjeuner dans les vignes Katzenthal 2022-07-13 was last modified: by Petit-déjeuner dans les vignes Katzenthal Katzenthal 13 juillet 2022 Haut-Rhin Katzenthal

Katzenthal Haut-Rhin