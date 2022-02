Petit Déjeuner Compris Salle des Fêtes de Bou Bou Catégories d’évènement: Bou

Loiret

Petit Déjeuner Compris Salle des Fêtes de Bou, 12 mars 2022, Bou. Petit Déjeuner Compris

du samedi 12 mars au dimanche 13 mars à Salle des Fêtes de Bou

L’association **Coup de Cœur** et la Compagnie Théâtrale ** »La Lucarne »** vous propose cette pièce dont l’**intégralité des recettes** sera reversée aux **Restaurants du Cœur**, au **Secours Catholique** et au **Secours Populaire**.

Prix libres

Comédie de Christine Reverho jouée au profit des Restaurants du Cœur, du Secours Catholique et du Secours Populaire Salle des Fêtes de Bou 8 rue du Puits de l’Orme, 45430, BOU Bou Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T22:00:00;2022-03-13T15:30:00 2022-03-13T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bou, Loiret Autres Lieu Salle des Fêtes de Bou Adresse 8 rue du Puits de l'Orme, 45430, BOU Ville Bou lieuville Salle des Fêtes de Bou Bou Departement Loiret

Salle des Fêtes de Bou Bou Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bou/

Petit Déjeuner Compris Salle des Fêtes de Bou 2022-03-12 was last modified: by Petit Déjeuner Compris Salle des Fêtes de Bou Salle des Fêtes de Bou 12 mars 2022 Bou Salle des Fêtes de Bou Bou

Bou Loiret