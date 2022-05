Petit déjeuner au M.I.N Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Petit déjeuner au M.I.N Marseille, 1 janvier 2022, Marseille. Petit déjeuner au M.I.N Marseille

2022-01-01 – 2022-12-31

Marseille Bouches-du-Rhône Marseille Cette offre est réservée à la clientèle individuelle. Réservation possible jusqu’à 9 personnes. Pour les groupes (à partir de 10 personnes) réseervation OBLIGATOIRE auprès du service groupes: groupes@marseille-tourisme.com Vivez une expérience mémorable dans le ventre de Marseille et parcourez les différentes allées avec votre guide pour un échange avec les producteurs. Appréciez un petit déjeuner à l’aube au milieu des produits de saison. resa@marseille-tourisme.com +33 826 50 05 00 Cette offre est réservée à la clientèle individuelle. Réservation possible jusqu’à 9 personnes. Pour les groupes (à partir de 10 personnes) réseervation OBLIGATOIRE auprès du service groupes: groupes@marseille-tourisme.com Marseille

dernière mise à jour : 2022-06-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille Provence Tourisme / Office Métropolitain de tourisme et des congrès de MarseilleProvence Tourisme / Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Marseille Adresse Ville Marseille lieuville Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Marseille Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Petit déjeuner au M.I.N Marseille 2022-01-01 was last modified: by Petit déjeuner au M.I.N Marseille Marseille 1 janvier 2022 Bouches-du-Rhône marseille

Marseille Bouches-du-Rhône