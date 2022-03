Petit-dej (virtuel) de la communauté des labs En ligne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Petit-dej (virtuel) de la communauté des labs En ligne, 6 avril 2022, Paris. Petit-dej (virtuel) de la communauté des labs

En ligne, le mercredi 6 avril à 09:30

L’équipe du 110 bis propose un nouveau format d’animation à distance de la communauté des labs d’académie sur demande de ses membres : un petit-dej à distance, permettant de réunir ceux qui le souhaitent autour d’une thématique donnée. Thématique #3 : présentation de la formation CLIP de la DITP En ligne 54 rue de Bellechasse Paris Paris 7e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T09:30:00 2022-04-06T10:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu En ligne Adresse 54 rue de Bellechasse Ville Paris lieuville En ligne Paris Departement Paris

En ligne Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Petit-dej (virtuel) de la communauté des labs En ligne 2022-04-06 was last modified: by Petit-dej (virtuel) de la communauté des labs En ligne En ligne 6 avril 2022 En ligne Paris Paris

Paris Paris