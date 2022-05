Petit-dej pro #21 – LinkedIn : le couteau Suisse des pros Le Rubixco, 6 mai 2022, Montlouis-sur-Loire.

Le Rubixco, le vendredi 6 mai à 08:30

? Prospection, réseautage, communication, veille… Et bien d’autres. LinkedIn c’est le réseau des pros ! Beaucoup le connaissent et certains n’osent pas franchir le cap pour être présent sur ce réseau social. Le connaissez-vous bien ? ? Il est important de développer efficacement sa visibilité pour créer et animer son réseau. On reprend les bases et on vous explique tout pour faire de cet outil votre nouvel allié. ? À la carte de cette 21ème session : 8h30 : Accueil café/viennoiseries ☕? 9h00 – 9h50 : LinkedIn : Le réseau des pros, conférence animée par Stéphanie Audureau, Présidente de GS COM. 9h50 – 10h00 : Questions / Réponses / Échanges

Sur inscription

Rencontre mensuelle entre pros, autour d’une thématique donnée

Le Rubixco Montlouis sur loire Montlouis-sur-Loire frelonnerie Indre-et-Loire



