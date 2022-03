Petit-dej pro #20 – Recruter autrement Le Rubixco, 1 avril 2022, Montlouis-sur-Loire.

Petit-dej pro #20 – Recruter autrement

Le Rubixco, le vendredi 1 avril à 08:30

? L’employeur ” Je ne trouve pas de candidat pour mes offres…” ? Le candidat ” Je ne trouve pas d’offres qui me correspondent ” Les recruteurs sont confrontés à des tensions et les entreprises connaissent des difficultés pour attirer et recruter des talents. Mais alors comment attirer les candidats pour embaucher les profils adaptés ? Soft skills, marque employeur… On vous dit tout sur les nouvelles pratiques pour vous aider à recruter autrement et donc plus facilement ! ? À la carte de cette 20ème session : 9h00 – 9h50 : Recruter autrement, conférence animée par Michel Gueguen, chargé de relations entreprises au sein de Pôle Emploi. 9h50 – 10h00 : Questions / Réponses / Échanges

Rencontre mensuelle entre pros, autour d'une thématique donnée

