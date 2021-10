Montlouis-sur-Loire Le Rubixco Indre-et-Loire, Montlouis-sur-Loire Petit-dej pro #15 – J’ai un pote dans la com Le Rubixco Montlouis-sur-Loire Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Montlouis-sur-Loire

Petit-dej pro #15 – J’ai un pote dans la com Le Rubixco, 5 novembre 2021, Montlouis-sur-Loire. Petit-dej pro #15 – J’ai un pote dans la com

Le Rubixco, le vendredi 5 novembre à 09:00

Date : vendredi 5 novembre 2021 ? Lieu : Le Rubixco sur inscription ou Facebook live Thématique : J’ai un pote dans la com ? – Stratégie de communication ? Mon cousin est graphiste. ? Tu peux me faire un logo rapide en 5 min ! ? J’ai déjà eu l’idée du logo donc c’est moins cher ? ❌ Attention à ne pas tomber dans le piège de la facilité. La communication est un enjeu majeur qu’il faut prendre au sérieux dès la création d’une entreprise. Essayer de tout faire maison peut atteindre ses limites. ? Venez découvrir pendant ce petit-déj pro les points clés d’une stratégie de communication efficiente. A la carte de cette 15ème session : 8h30 – 9h00 : Accueil au Rubixco ? 1 rue Bernard Maris à Montlouis-sur-Loire 9h00 – 9h50 : Conférence, J’ai un pote dans la com ? animée par Kévin Goupy, dirigeant d’ Ayes Communication 9h50 – 10h00 : Questions / Réponses / Echanges

Sur inscription

Rencontre mensuelle entre pros, autour d’une thématique donnée Le Rubixco Montlouis sur loire Montlouis-sur-Loire frelonnerie Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T09:00:00 2021-11-05T10:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Montlouis-sur-Loire Autres Lieu Le Rubixco Adresse Montlouis sur loire Ville Montlouis-sur-Loire lieuville Le Rubixco Montlouis-sur-Loire