Montlouis-sur-Loire Le Rubixco Indre-et-Loire, Montlouis-sur-Loire Petit-dej pro #14 – Miser sur le mentorat en entreprise Le Rubixco Montlouis-sur-Loire Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Montlouis-sur-Loire

Petit-dej pro #14 – Miser sur le mentorat en entreprise Le Rubixco, 8 octobre 2021, Montlouis-sur-Loire. Petit-dej pro #14 – Miser sur le mentorat en entreprise

Le Rubixco, le vendredi 8 octobre à 09:00

Date : vendredi 8 octobre 2021 ? Lieu : Le Rubixco sur inscription ou Facebook live Thématique : Miser sur le mentorat en entreprise Comment intégrer efficacement les nouveaux salariés, tout en véhiculant les valeurs de l’entreprise ? ?️ ? Découvrez le mentorat comme support de la marque employeur. Le mentorat vous permettra d’accroître la performance et le bien-être en entreprise et de valoriser les actions, savoir-être et savoir-faire des mentors. ? A la carte de cette 14ème session : 8h30 – 9h00 : Accueil au Rubixco ? 1 rue Bernard Maris à Montlouis-sur-Loire 9h00 – 9h50 : Conférence, Miser sur le mentorat en entreprise animé par Sophie Chanson, dirigeante du cabinet Adexial et gérante d’Espace Transitions 9h50 – 10h00 : Questions / Réponses / Echanges

Sur inscription

Rencontre mensuelle entre pros, autour d’une thématique donnée Le Rubixco Montlouis sur loire Montlouis-sur-Loire frelonnerie Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T09:00:00 2021-10-08T10:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Montlouis-sur-Loire Autres Lieu Le Rubixco Adresse Montlouis sur loire Ville Montlouis-sur-Loire lieuville Le Rubixco Montlouis-sur-Loire