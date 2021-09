Montlouis-sur-Loire Le Rubixco Indre-et-Loire, Montlouis-sur-Loire Petit-dej pro #13 – Osez les marchés publics Le Rubixco Montlouis-sur-Loire Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Les marchés publics sont réservés aux grandes entreprises ❌ C’est faux ! Nous allons vous donner les clés pour briser cette idée reçue et vous permettre de comprendre le mécanisme des marchés publics. Pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures et de services, un organisme public (État, collectivité territoriale, hôpital, etc.) doit conclure un marché public avec un opérateur économique. Les règles qui s’appliquent à ces contrats sont définies par la législation relative aux marchés publics. ? Pour cette rentrée venez découvrir l’univers de la commande publique et diversifier votre chiffre d’affaire avec des acteurs publics. **A la carte de cette 13ème session** : 8h30 – 9h00 : Accueil au Rubixco au 1 rue Bernard Maris à Montlouis-sur-Loire 9h00 – 9h50 : Osez les marchés publics animé par Mélanie Jordan, Juriste Droit Public des Affaires et fondatrice de JORJ. 9h50 – 10h00 : Questions / Réponses

