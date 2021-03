Mondonville Salle d'animation Mondonville Petit dej musical Salle d’animation Mondonville Catégorie d’évènement: Mondonville

Petit dej musical Salle d’animation, 10 avril 2021-10 avril 2021, Mondonville. Petit dej musical

Salle d’animation, le samedi 10 avril à 10:30

### Salle d’animation – Tout public **Sur réservation**

**En raison de la crise sanitaire, ce programme pourra être amené à évoluer.

Vérifiez le maintien de l’événement sur le site.** C’est un répertoire de musiques traditionnelles du monde que vous propose l’ensemble Charmoniflûte, composé de Delphine Canal au chant, Marc Fabry à l’harmonium et Elodie Mahenc à la flûte traversière. Un voyage musical à travers l’univers magique du folklore mexicain, des landes irlandaises, mais aussi du barrio argentin. Le parcours pluriel de ce trio insolite nourri à la source des répertoires classique, liturgique et populaire lui permettra d’échanger avec le public sur l’origine des pièces interprétées et sur leur instrumentation, pour un moment convivial et bohème. Mondonville – Service culturel Salle d’animation 15 avenue de la République, Mondonville Mondonville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-10T10:30:00 2021-04-10T12:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Mondonville Autres Lieu Salle d'animation Adresse 15 avenue de la République, Mondonville Ville Mondonville