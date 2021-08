Roubaix Vélodrome André Pétrieux Nord, Roubaix Petit déj Essentielles Vélodrome André Pétrieux Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Petit déj Essentielles Vélodrome André Pétrieux, 16 octobre 2021, Roubaix. Petit déj Essentielles

du samedi 16 octobre au samedi 14 mai 2022 à Vélodrome André Pétrieux

Vous désirez rencontrer d’autres femmes, oser une parole libre et authentique, partager pour vous enrichir. Vous voulez que votre vie ait du sens et le communiquer. Les petits-déj Essenti’elles sont faits pour vous ! Abonnement aux 5 conférences : 75 € en prix de base ou 80 € en prix de soutien [En savoir plus](http://www.petitdejessentielles.com/index.php)

Prix de base : 17 € la matinée.

Trouver sa place dans un monde qui a du sens Vélodrome André Pétrieux Avenue Alexandre Fleming Roubaix Roubaix Est Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T08:45:00 2021-10-16T11:45:00;2021-11-27T08:45:00 2021-11-27T11:45:00;2022-01-22T08:45:00 2022-01-22T11:45:00;2022-03-19T08:45:00 2022-03-19T09:45:00;2022-05-14T08:45:00 2022-05-14T09:45:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Vélodrome André Pétrieux Adresse Avenue Alexandre Fleming Roubaix Ville Roubaix lieuville Vélodrome André Pétrieux Roubaix