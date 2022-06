Petit Déj dans les vignes & Dégustation Gardegan-et-Tourtirac Gardegan-et-Tourtirac Catégories d’évènement: 33350

Gardegan-et-Tourtirac 33350 Gardegan-et-Tourtirac Envie d’un petit-déj dans les vignes ? Rendez-vous le vendredi 10 juin, de 9h00 à 11h30, pour un Petit-Déj dans les vignes & dégustation, au Château La Rose Poncet, à Gardegan Le Château La Rose Poncet à Gardegan, région viticole située à côté de Saint-Émilion vous propose une expérience atypique qui vous laissera un souvenir mémorable. Commencez votre journée par un petit déjeuner “Frenchy”, puis visitez le vignoble et dégustez 3 vins. Elisabeth, la vigneronne / propriétaire, vous fera partager sa passion pour la vinification et ses superbes vins de l’AOC Castillon Côtes de Bordeaux. DATE : 10 Juin 2022 / 9:00 – 11:30

