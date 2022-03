PETIT CUBE ET PETIT ROND Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne Joli spectacle qui aborde des sujets que l’on n’associe pas forcément aux enfants et qui s’adresse aussi aux tout petits.

Compagnie Le Remontoir du Songe Théâtre d’objet, marionnettes

C’est l’histoire poétique, gestuelle et phonique de deux formes aux caractères très contraires.

Durée : 30 mn. – Jeune public de 6 mois à 5 ans

