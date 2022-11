PETIT CONCERT DE NOEL Montarnaud Montarnaud Catégories d’évènement: Hérault

Montarnaud

PETIT CONCERT DE NOEL Montarnaud, 1 décembre 2022, Montarnaud. PETIT CONCERT DE NOEL

Montarnaud Hérault

2022-12-01 – 2022-12-01 Montarnaud

Hérault Montarnaud Un spectacle familial où l’on présente un Noël aux sources d’inspiration très diverses. Ainsi, rock’n roll, bossa, chanson du patrimoine, musique improvisée s’y côtoient pour faire la fête.

Public : de 3 mois à 3 ans

Inscription à partir du mercredi 16 novembre à la bibliothèque

https://www.mairol-compagnie.com/accueil Un spectacle familial où l’on présente un Noël aux sources d’inspiration très diverses. Ainsi, rock’n roll, bossa, chanson du patrimoine, musique improvisée s’y côtoient pour faire la fête.

Public : de 3 mois à 3 ans

Inscription à partir du mercredi 16 novembre à la bibliothèque

https://www.mairol-compagnie.com/accueil https://www.rairol-compagnie.com/accueil Montarnaud

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montarnaud Autres Lieu Montarnaud Adresse Montarnaud Hérault Ville Montarnaud lieuville Montarnaud Departement Hérault

Montarnaud Montarnaud Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montarnaud/

PETIT CONCERT DE NOEL Montarnaud 2022-12-01 was last modified: by PETIT CONCERT DE NOEL Montarnaud Montarnaud 1 décembre 2022 Hérault Montarnaud Montarnaud, Hérault

Montarnaud Hérault