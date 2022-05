Petit concert de basson Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Petit concert de basson Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs, 25 juin 2022, Châtellerault. Petit concert de basson

le samedi 25 juin à Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs

Pour célébrer la musique en ce mois de juin, la médiathèque accueille trois élèves de basson du conservatoire Clément Janequin. Tout public.

Entrée libre.

Par un trio de basson du conservatoire Clément Janequin. Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs Place Dupleix 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T11:00:00 2022-06-25T11:30:00;2022-06-25T15:00:00 2022-06-25T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Médiathèque Châtellerault Centre - Les Halles des savoirs Adresse Place Dupleix 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Médiathèque Châtellerault Centre - Les Halles des savoirs Châtellerault Departement Vienne

Médiathèque Châtellerault Centre - Les Halles des savoirs Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Petit concert de basson Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs 2022-06-25 was last modified: by Petit concert de basson Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs Médiathèque Châtellerault Centre - Les Halles des savoirs 25 juin 2022 Châtellerault Médiathèque Châtellerault Centre - Les Halles des savoirs Châtellerault

Châtellerault Vienne