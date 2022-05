Petit concert baroque Lannion, 21 mai 2022, Lannion.

Petit concert baroque Espace Sainte Anne 2 Rue de Kérampont Lannion

2022-05-21 11:00:00 – 2022-05-21 11:45:00 Espace Sainte Anne 2 Rue de Kérampont

Lannion Côtes d’Armor

Et si vous veniez écouter un peu de musique baroque interprétée par de talentueux amateurs ?

Véronique Daniel (chant), Goulwen Le Corre (traverso), Michel Lemeu (viole de gambe) et Rémi Arcadias (clavecin) interprètent Purcell, Froberger et B.G. Marcello pour un court concert d’environ 45 mn.

Tous sont membres du collectif “Trégor baroque” ou élèves du Conservatoire Lannion-Trégor.

mediatheque@lannion.bzh +33 2 96 37 99 10 http://mediatheque.lannion.bzh/

