[Sortie accompagnée] Rando d’Halloween nocturne & déguisée Petit-Caux, 27 octobre 2023, Petit-Caux.

Petit-Caux,Seine-Maritime

Pour célébrer Halloween, participez à une chouette rando accompagnée par l’équipe du service biodiversité de la Communauté de Communes Falaises du Talou.

Venez déguisé de votre costume le plus effrayant ! De nuit, il y aura de quoi se faire quelques frayeurs sur les sentiers du circuit « Pierre-Auguste Renoir ».

> 6 km / public familial

> Réservation obligatoire

> Le lieu de rendez-vous exact vous sera communiqué au moment de la réservation..

2023-10-27 18:30:00 fin : 2023-10-27 . .

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



To celebrate Halloween, join the Community of Communes Falaises du Talou’s Biodiversity Department for a fun hike.

Come dressed in your scariest costume! At night, there’s plenty to scare you on the trails of the « Pierre-Auguste Renoir » circuit.

> 6 km / family public

> Booking essential

> The exact meeting place will be communicated to you when you reserve.

Para celebrar Halloween, únete al Departamento de Biodiversidad de la Comunidad de Municipios Falaises du Talou en una divertida excursión.

Ven con tu disfraz más terrorífico Por la noche, los senderos de la ruta « Pierre-Auguste Renoir » tienen mucho que ofrecer.

> 6 km / público familiar

> Imprescindible reservar

> El punto de encuentro exacto se le comunicará en el momento de la reserva.

Um Halloween zu feiern, nehmen Sie an einer coolen Wanderung teil, die vom Team des Biodiversitätsdienstes der Communauté de Communes Falaises du Talou begleitet wird.

Kommen Sie in Ihrem gruseligsten Kostüm! Nachts können Sie sich auf den Pfaden des Rundwegs « Pierre-Auguste Renoir » erschrecken.

> 6 km / Familienpublikum

> Eine Reservierung ist erforderlich

> Der genaue Treffpunkt wird Ihnen bei der Reservierung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche