[Musique] Summer Blues Festival Petit-Caux, 18 juillet 2023, Petit-Caux.

Petit-Caux,Seine-Maritime

Tous les soirs, pendant 5 jours, vibrez au son d’une double programmation musicale dans 9 lieux différents de Petit Caux. Des concerts, du cinéma, de l’éveil musical, feront de ce festival une parenthèse exceptionnelle dans votre été !

Les concerts se produiront sur le « Carpanorama », une scène respectueuse de l’environnement, autonome, qui s’alimente entièrement en panneaux solaires.

Le Carpanorama passera par :

La salle polyvalente à Assigny

La salle John Douglas Flynn à Saint Quentin au Bosc

La mare de Bracquemont

La salle de conférence de l’Hôtel de Ville de Petit-Caux

La mairie déléguée de Penly

La salle René Cassin à Saint-Martin-en-Campagne

La place Duparchy à Saint-Martin-en-Campagne

La salle des Associations à Tocqueville-sur-Eu

Le Domaine Gabriel de Clieu à Derchigny

Restauration et boissons sur place..

Vendredi 2023-07-18 à ; fin : 2023-07-22 . .

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



Every evening, for 5 days, enjoy the sounds of a double musical program at 9 different venues in Petit Caux. Concerts, cinema and early musical education make this festival an exceptional interlude in your summer!

The concerts will take place on the « Carpanorama », an environmentally-friendly, self-sufficient stage powered entirely by solar panels.

The Carpanorama will take in :

? The multi-purpose hall in Assigny

? John Douglas Flynn Hall in Saint Quentin au Bosc

? Bracquemont pond

? Conference room at Petit-Caux town hall

? Penly town hall

? Salle René Cassin, Saint-Martin-en-Campagne

? Place Duparchy, Saint-Martin-en-Campagne

? Salle des Associations, Tocqueville-sur-Eu

? Domaine Gabriel de Clieu in Derchigny

Catering and drinks on site.

Cada noche, durante 5 días, escuche un programa doble de música en 9 lugares diferentes de Petit Caux. Conciertos, cine y formación musical harán de este festival un paréntesis excepcional para su verano

Los conciertos tendrán lugar en el « Carpanorama », un escenario ecológico y autosuficiente alimentado totalmente por paneles solares.

El Carpanorama acogerá :

? La sala polivalente de Assigny

? La sala John Douglas Flynn de Saint Quentin au Bosc

? El estanque de Bracquemont

? La sala de conferencias del ayuntamiento de Petit-Caux

? Ayuntamiento de Penly

? Sala René Cassin de Saint-Martin-en-Campagne

? Plaza Duparchy, Saint-Martin-en-Campagne

? Sala de las Asociaciones, Tocqueville-sur-Eu

? Dominio Gabriel de Clieu, Derchigny

Catering y bebidas in situ.

Vibrieren Sie fünf Tage lang jeden Abend zu den Klängen eines doppelten Musikprogramms an neun verschiedenen Orten in Petit Caux. Konzerte, Kino und musikalische Früherziehung machen dieses Festival zu einer außergewöhnlichen Auszeit in Ihrem Sommer!

Die Konzerte finden auf dem « Carpanorama » statt, einer umweltfreundlichen, autonomen Bühne, die sich vollständig mit Solarzellen versorgt.

Das Carpanorama wird durch :

? Die Mehrzweckhalle in Assigny

? Die John Douglas Flynn Halle in Saint Quentin au Bosc

? Der Teich in Bracquemont

? Der Konferenzsaal des Rathauses von Petit-Caux?

? Das delegierte Rathaus von Penly

? Der Saal René Cassin in Saint-Martin-en-Campagne ?

? Der Duparchy-Platz in Saint-Martin-en-Campagne?

? Der Saal der Vereine in Tocqueville-sur-Eu

? Die Domaine Gabriel de Clieu in Derchigny

Speisen und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche