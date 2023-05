[Visite guidée] Exposition « La laitière et le pot de lait » Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne, 4 juin 2023, Petit-Caux.

le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne présente sa nouvelle exposition « La laitière et le pot de lait » dédiée à la fabrication, la transformation et la consommation des produits laitiers du 19 e siècle à nos jours.

Cette exposition retrace le parcours du lait, de la ferme au consommateur. Le premier espace est consacré à l’élevage et la traite des vaches, et permet d’expliquer comment les méthodes d’élevage ont largement évolué ces dernières décennies et présenter les techniques actuelles des producteurs laitiers.

Le deuxième espace est consacré au transport du lait, processus essentiel et problématique car avant le 19 e siècle et l’invention des trains et des techniques de refroidissement, il était très difficile de conserver le lait. Cet espace présente également les différents moyens de transporter le précieux liquide en milieu rural, notamment les emblématiques bidons à lait.

La suite de l’exposition s’intéresse à la transformation du lait : beurre, crème, fromages et autres produits laitiers. Ici, l’industrie joue un rôle prépondérant et l’évolution des méthodes de production à travers la mécanisation des machines et assez notable.

Enfin, la dernière partie de l’exposition est consacrée à la consommation du lait à travers les âges et particulièrement ses évolutions depuis les années 1950. En effet, sous l’impulsion des industriels et des pouvoirs publics, le lait a pris une place prépondérante dans notre alimentation.

Cette exposition est réalisée grâce au prêt d’objets et de documents de plusieurs institutions normandes : le Musée de Vire, le Musée du Bocage Normand, la Ferme-Musée du Cotentin, le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, le Musée des Marques de Tourouvre-au-Perche, le Muséo Seine et l’Association des Amis du Musée des Arts et Traditions Populaires du Talou. Ainsi que grâce à la précieuse collaboration des agriculteurs et producteurs de Petit-Caux et du Pays de Bray pour leurs témoignages et leurs dons d’objets.

the Museum of the History of Daily Life presents its new exhibition « The Milkmaid and the Milk Jar » dedicated to the manufacture, transformation and consumption of dairy products from the 19th century to today.

This exhibition traces the journey of milk from the farm to the consumer. The first space is dedicated to the breeding and milking of cows, and explains how the breeding methods have largely evolved in recent decades and present the current techniques of dairy farmers.

The second area is dedicated to the transport of milk, an essential and problematic process, because before the 19th century and the invention of trains and cooling techniques, it was very difficult to preserve milk. This space also presents the different ways of transporting the precious liquid in rural areas, including the emblematic milk cans.

The next part of the exhibition focuses on the processing of milk: butter, cream, cheese and other dairy products. Here, the industry plays a preponderant role and the evolution of the production methods through the mechanization of the machines is quite notable.

Finally, the last part of the exhibition is devoted to the consumption of milk through the ages and particularly its evolution since the 1950s. Indeed, under the impulse of the industrialists and the public authorities, milk took a dominating place in our food.

This exhibition is made possible thanks to the loan of objects and documents from several Norman institutions: the Vire Museum, the Bocage Normand Museum, the Cotentin Farm Museum, the Boucles de la Seine Normande Regional Nature Park, the Tourouvre-au-Perche Trademark Museum, the Seine Museum and the Association of Friends of the Talou Museum of Popular Arts and Traditions. And thanks to the precious collaboration of the farmers and producers of Petit-Caux and the Pays de Bray for their testimonies and their donations of objects.

el Museo de Historia de la Vida Cotidiana presenta su nueva exposición « La lechera y el tarro de leche », dedicada a la fabricación, transformación y consumo de productos lácteos desde el siglo XIX hasta nuestros días.

Esta exposición recorre el viaje de la leche desde la granja hasta el consumidor. La primera zona está dedicada a la cría y ordeño de las vacas, y explica cómo los métodos de cría han cambiado considerablemente en las últimas décadas y presenta las técnicas actuales utilizadas por los ganaderos lecheros.

La segunda área está dedicada al transporte de la leche, un proceso esencial y problemático porque antes del siglo XIX y de la invención de los trenes y las técnicas de refrigeración, era muy difícil conservar la leche. Esta área también presenta las diferentes formas de transportar el preciado líquido en las zonas rurales, incluidas las emblemáticas latas de leche.

El resto de la exposición se centra en la transformación de la leche: mantequilla, nata, queso y otros productos lácteos. Aquí, la industria desempeña un papel predominante y la evolución de los métodos de producción a través de la mecanización de las máquinas es bastante notable.

Finalmente, la última parte de la exposición está dedicada al consumo de leche a través de los tiempos y, en particular, a su evolución desde los años cincuenta. En efecto, bajo el impulso de industriales y poderes públicos, la leche ha pasado a ocupar un lugar predominante en nuestra alimentación.

Esta exposición es posible gracias al préstamo de objetos y documentos de varias instituciones normandas: el Museo del Vire, el Musée du Bocage Normand, el Museo de la Granja de Cotentin, el Parque Natural Regional de Boucles de la Seine Normande, el Museo de la Marca de Tourouvre-au-Perche, el Muséo Seine y la Asociación de Amigos del Museo de Artes y Tradiciones Populares de Talou. Y gracias a la preciosa colaboración de los agricultores y productores de Petit-Caux y del Pays de Bray por sus testimonios y sus donaciones de objetos.

das Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne präsentiert seine neue Ausstellung « La laitière et le pot de lait » (Das Milchmädchen und die Milchkanne), die sich mit der Herstellung, der Verarbeitung und dem Konsum von Milchprodukten vom 19.

Die Ausstellung zeigt den Weg der Milch vom Bauernhof bis zum Verbraucher. Der erste Bereich ist der Kuhzucht und dem Melken gewidmet und zeigt, wie sich die Zuchtmethoden in den letzten Jahrzehnten verändert haben und welche Techniken die Milchbauern heute anwenden.

Der zweite Bereich widmet sich dem Transport der Milch, einem wichtigen und problematischen Prozess, da es vor dem 19. Jahrhundert und der Erfindung von Zügen und Kühltechniken sehr schwierig war, die Milch zu lagern. In diesem Bereich werden auch die verschiedenen Transportmittel für die kostbare Flüssigkeit in ländlichen Gegenden vorgestellt, darunter die typischen Milchkannen.

Der nächste Teil der Ausstellung befasst sich mit der Verarbeitung von Milch: Butter, Sahne, Käse und andere Milchprodukte. Hier spielt die Industrie eine wichtige Rolle und die Entwicklung der Produktionsmethoden durch die Mechanisierung der Maschinen ist sehr bemerkenswert.

Der letzte Teil der Ausstellung widmet sich dem Milchkonsum im Laufe der Zeit und insbesondere den Entwicklungen seit den 1950er Jahren. In der Tat hat die Milch unter dem Einfluss der Industrie und der öffentlichen Hand einen wichtigen Platz in unserer Ernährung eingenommen.

Diese Ausstellung wurde dank der Leihgaben von Objekten und Dokumenten mehrerer normannischer Institutionen realisiert: dem Musée de Vire, dem Musée du Bocage Normand, dem Ferme-Musée du Cotentin, dem Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, dem Musée des Marques de Tourouvre-au-Perche, dem Muséo Seine und der Association des Amis du Musée des Arts et Traditions Populaires du Talou (Verein der Freunde des Museums für Kunst und Volkstraditionen in Talou). Und dank der wertvollen Zusammenarbeit mit den Landwirten und Produzenten aus Petit-Caux und dem Pays de Bray für ihre Aussagen und Objektspenden.

