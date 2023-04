[Visite savoir-faire] La chèvrerie La Petite Caulette /Tourville-la-Chapelle, 29 mai 2023, Petit-Caux.

Cindy vous ouvre les porte de sa chèvrerie, la Petite Caulette ! Située dans le hameau de Tourville-la-Chapelle, elle accueille des chèvres naines et fabrique son propre fromage. Le temps de cette visite, Cindy vous expliquera son métier et vous livrera les secrets de son exploitation.

Réservation obligatoire au 02 32 14 40 60 ou par mail à contact@dieppetourisme.com.

2023-05-29 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-29 18:00:00. .

/Tourville-la-Chapelle La Petite Caulette

Petit-Caux 76630 Seine-Maritime Normandie



Cindy opens the doors of her goat farm, La Petite Caulette! Located in the hamlet of Tourville-la-Chapelle, she has dwarf goats and makes her own cheese. During this visit, Cindy will explain you her job and will give you the secrets of her exploitation.

Reservation required at 02 32 14 40 60 or by mail at contact@dieppetourisme.com

Cindy abre las puertas de su granja de cabras, La Petite Caulette Situada en la aldea de Tourville-la-Chapelle, cría cabras enanas y elabora su propio queso. Durante esta visita, Cindy le explicará su trabajo y le contará los secretos de su granja.

Reserva obligatoria en el 02 32 14 40 60 o por correo electrónico a contact@dieppetourisme.com

Cindy öffnet Ihnen die Türen ihrer Ziegenfarm, der Petite Caulette! Sie befindet sich im Weiler Tourville-la-Chapelle, beherbergt Zwergziegen und stellt ihren eigenen Käse her. Während des Besuchs erklärt Ihnen Cindy ihren Beruf und verrät Ihnen die Geheimnisse ihres Betriebs.

Reservierung erforderlich unter 02 32 14 40 60 oder per E-Mail an contact@dieppetourisme.com

Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité