[Visite guidée] Berneval à la Belle Epoque des artistes (1880-1900) RDV devant le parking de la plage, 6 mai 2023, Petit-Caux.

Venez (re)découvrir Berneval, sa station balnéaire et les artistes qui y ont séjournés. Renoir, Pissarro, Wilde, marchez sur leurs pas et découvrez Berneval grâce aux toiles impressionnistes

RDV parking de la plage de Saint-Martin-en-Campagne, au niveau de la plaque commémorative des Oubliés du Meknès, durée 1h30..

2023-05-06 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-06 . .

RDV devant le parking de la plage

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



Come and (re)discover Berneval, its seaside resort and the artists who stayed there. Renoir, Pissarro, Wilde, follow in their footsteps and discover Berneval through impressionist paintings ?

RDV parking of the beach of Saint-Martin-en-Campagne, at the level of the commemorative plate of the Forgotten of Meknes, duration 1h30.

Venga a (re)descubrir Berneval, su estación balnearia y los artistas que pasaron por allí. Renoir, Pissarro, Wilde, siga sus pasos y descubra Berneval gracias a los cuadros impresionistas ?

Aparcamiento RDV de la playa de Saint-Martin-en-Campagne, a la altura de la placa conmemorativa de los « Oubliés du Meknès », duración 1h30.

Entdecken Sie Berneval, seinen Badeort und die Künstler, die sich hier aufgehalten haben, (wieder). Renoir, Pissarro, Wilde – treten Sie in ihre Fußstapfen und entdecken Sie Berneval dank der Gemälde der Impressionisten?

RDV Parkplatz am Strand von Saint-Martin-en-Campagne, an der Gedenktafel der Oubliés du Meknès, Dauer 1,5 Stunden.

