[Atelier enfant] Les outils du jardin Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne, 19 avril 2023, Petit-Caux.

A l’occasion des vacances d’Avril, le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne vous propose un atelier enfant (à partir de 6 ans) sur la thématique des outils du jardin. Vos petits loups seront incollables !.

2023-04-19 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-19 . .

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



For the April vacations, the Museum of the History of Daily Life offers a workshop for children (from 6 years old) on the theme of garden tools. Your little wolves will know all about them!

Para las vacaciones de abril, el Museo de Historia de la Vida Cotidiana propone un taller infantil (a partir de 6 años) sobre el tema de las herramientas de jardín. ¡Tus pequeños lobos lo sabrán todo sobre ellas!

Anlässlich der Aprilferien bietet Ihnen das Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne einen Kinderworkshop (ab 6 Jahren) zum Thema Gartengeräte an. Ihre kleinen Wölfe werden unwissend sein!

Mise à jour le 2023-03-31 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité