[Exposition de peintures] 30e salon Puys-sur-Mer Chapelle de Puys, 15 avril 2023, Petit-Caux.

Le Comité de la Chapelle de Puys accueille lors de son 30e Salon Puys sur Mer les toiles d’une douzaine de peintres locaux pour la première manifestation de la saison 2023.

Venez découvrir le talent de nos artistes locaux et passer un beau moment artistique.

Vendredi 2023-04-15 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-23 19:00:00. .

Chapelle de Puys Espace Robert Absire

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



The Puys Chapel Committee welcomes the paintings of a dozen local painters to its 30th Puys sur Mer show for the first event of the 2023 season.

Come to discover the talent of our local artists and spend a beautiful artistic moment

El Comité de la Chapelle de Puys acoge los cuadros de una docena de pintores locales para el primer evento de la temporada 2023 en su 30º Salón Puys sur Mer.

Venga a descubrir el talento de nuestros artistas locales y pase un hermoso momento artístico..

Das Komitee der Kapelle von Puys empfängt bei seinem 30. Salon Puys sur Mer die Gemälde von einem Dutzend lokaler Maler für die erste Veranstaltung der Saison 2023.

Entdecken Sie das Talent unserer lokalen Künstler und verbringen Sie einen schönen künstlerischen Moment

Mise à jour le 2023-04-08 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité